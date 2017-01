Vier jaar cel voor steken, schoppen, slaan, bedreigen en afpersen

Foto: ANP

ZUTPHEN - Een 27-jarige man uit Harderwijk is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot vier jaar cel. Van die straf is twee jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

De man pakte in maart 2016 in Harderwijk de telefoon af van het slachtoffer en dwong hem naar zijn huis te rijden. Daarna heeft hij zijn slachtoffer geschopt, geslagen, bedreigd, afgeperst en gestoken met een mes. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens justitie hadden de twee ruzie over een drugsschuld. De man was zo bang dat hij kort na het incident geen aangifte wilde doen. Niet de eerste keer Volgens de rechtbank toonde 'de dader geen respect voor andere mensen en hun welzijn'. Ook 'het grove karakter van het geweld' speelde mee bij het bepalen van de strafmaat. De man is bovendien al eerder veroordeeld voor geweld. Bij de proeftijd hoort een verplichte klinische behandeling. Zie ook: Eis: vier jaar cel voor ontvoering om 400 euro