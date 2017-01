Luxe botenbouwer heeft het na grote brand drukker dan ooit

AALST - De zaken gaan voor de wind bij scheepsbouwbedrijf Neptune Marine Shipbulding in Aalst. Daar zag het begin december niet naar uit. Bij een grote brand gingen toen verschillende jachten in aanbouw in vlammen op.

De schade voor het bedrijf liep in de miljoenen. Een luxe schip was zelfs al bijna af. Maar de jachtenbouwers hebben de draad weer opgepakt en de zaken gaan weer op rolletjes.

Hoofd scheepstimmerman Piet van der Meijden maakt al vanaf zijn zestiende interieurs voor jachten. En al meer dan dertig jaar werkt hij bij deze luxe jachtenbouwer. 'Scheepstimmerman is een mooi beroep', vertelt Van der Meijden. 'Soms denk ik wel eens: een uitstervend beroep, omdat er steeds meer machinaal gewerkt wordt.'

De brand hakte erin bij de scheepsbouwers. 'Het voelde alsof mijn eigen huis aan het branden was', zegt Van der Meijden, nog duidelijk onder de indruk van de verwoestende brand. 'Ik heb echt slapeloze nachten gehad. Dat deed mij zeer zeker wat. En ik niet alleen, ook collega's hadden het moeilijk.'

Directeur Anton van den Bos: 'Je ziet alles in vlammen opgaan, je levenswerk. Je ziet dat alles heel somber in. Maar dan komt op een gegeven moment de vechtlust weer boven en wil je weer op staan.'

Happy few

Het zijn vooral rijke klanten in het buitenland die deze polyesterboten kopen. 'Sommige mensen willen een witte boot of een rode, maar de meesten willen een blauwe', vertelt de directeur. 'Het zijn boten voor de happy few.' Het grootste jacht in zijn bedrijf 20 meter lang.

Alle jachten zijn gemaakt van polyester. Een dure techniek, maar een polyesterboot vraagt veel minder onderhoud dan een boot met een stalen romp.

In december vorig jaar sloeg het noodlot toe, toen een brand twee loodsen verwoestte. Dankzij inspanningen van de brandweer bleef een loods behouden.

Oorzaak van de brand

De zaak loopt nu zo goed dat er een tekort is aan scheepstimmerlieden. Piet van der Meijden; 'Ik ben nog steeds trots op mijn werk en ik laat het graag aan iedereen zien.' Hij heeft altijd moeite om afscheid van een schip te nemen als dat aan een klant wordt afgeleverd.

De oorzaak van de brand is nog steeds niet achterhaald. Van opzet was in ieder geval geen sprake, bleek uit politieonderzoek.