Vitesse-talent Calor verguld met debuut: dit is echt tof

ARNHEM - Julian Calor moest vrijdag langs alle media om zijn zegje te doen over het debuut dat hij zaterdag gaat meemaken bij Vitesse. 'Het kan snel gaan.'

De 19-jarige middenvelder start in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Trainer Henk Fraser wierp hier en daar nog wel een rookgordijn op, maar het was de afgelopen dagen duidelijk dat het meeste vertrouwen uitgaat naar Calor als vervanger van Lewis Baker.

Betrokken

De Brabander zelf straalde. 'De kans zit er zeker in dat ik ga spelen', hield hij nog een slag om de arm. 'Het doet mij in elk geval heel veel. Dit geeft echt veel vertrouwen. Je ziet ook hoe de spelers met mij bezig zijn. Ik word er bij betrokken. Dat voel je, dat de jongens ruimte maken daarvoor.'

Steekpass en kleine ruimtes

Tegen FC Groningen is Calor rechtshalf op een middenveld met Foor aan de linkerkant en Yeini als controleur in de as. 'Ik ben een technische speler', omschrijft hij zichzelf. 'In kleine ruimtes kom ik er makkelijk uit en ik heb een goede steekpass in huis. Ben ik een beetje hetzelfde type als Baker? Aanvallend kan ik me daar wel in vinden', lacht het talent die overkwam van Brabant United.

Fraser gooit de dynamische middenvelder in de Euroborg dus voor de leeuwen. 'Zeker is dat verrassend. Ik zit er net twee weken bij. Dit is echt tof. Het kan snel gaan.'