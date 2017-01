André Fomitschow knokt voor zijn plek bij NEC

NIJMEGEN - In de hevige concurrentiestrijd bij NEC knokt André Fomitschow voor zijn basisplaats.

De Duitse linksback weet dat er met Lorenzo Burnet een andere speler voor zijn positie is binnengehaald. Dat heeft Fomitschow alleen maar scherper gemaakt. "Ja, duidelijk. Ik vind het dat er concurrentie is in het profvoetbal. Maar dan geef ik nog meer gas. Dat hebben we ook tegen Willem II gedaan. Het was zo belangrijk om daar te winnen. Het wordt bij ons vaak op kleinigheden beslist, dus moeten we altijd honderd procent geven. Nu thuis tegen Roda ook. Petje af voor onze supporters. Ik speel liever hier thuis dan uit, ze steunen ons geweldig."

NEC staat momenteel dichterbij de play-offs om Europees voetbal dan bij de degradatieplaatsen. "Maar daar kijken we niet naar. We kijken van wedstrijd naar wedstrijd. We hebben vertrouwen. Maar wij zijn superfit, dat zie je ook op de trainingen."

Tot slot gaat trainer Peter Hyballa zich er nog even mee bemoeien. "Waarom kun je geen Nederlands? Je bent lui, koekenbakker." Fomitschow trekt zich er niks van aan. "Ik ben niet lui, maar praat liever Duits. Nederlands is nog moeilijk."