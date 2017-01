Snackbar komt met Trumpburger: 'Toen ik een plak kaas zag, ging het lampje branden'

WINTERSWIJK - Vanmiddag is de inauguratie van Donald Trump, als de nieuwe president van Amerika. De politicus maakte de afgelopen weken veel los, ook bij cafetaria Het Pelkhuisje uit Winterswijk. De snackbar komt zelfs met een heuse Trumpburger.

Het idee is van eigenaar Laurens Tenberge. 'Ik speel altijd wel op dingetjes in, die leven op de wereld of in Winterswijk. Toen kwam er gisteren een klant bij mij binnen. Hij zag een kaassouflé liggen en zei: 'Goh, dat je nog geen Trumpburger hebt gemaakt!''

Toen Tenberge 's avonds een plak kaas zag liggen, ging het lampje branden. 'Daar kan ik mooi een kapsel uitsnijden.'

Een Trump-fan is de snackbareigenaar overigens niet. 'Nee, ik vind het gewoon leuk om in te spelen op wat er leeft. Dan krijg je altijd mooie reacties.' Ondanks de actuele aanleiding verwacht Terberge niet dat mensen massaal in de rij zullen gaan staan voor een Trumpburger.