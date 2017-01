Dilemma voor NEC-trainer Hyballa: voetbal of kapot poweren?

NIJMEGEN - Het is een wekelijks dilemma voor trainer Peter Hyballa bij NEC.

Kiest hij voor puur voetbal of vooral voor kracht en fitheid in zijn basiself?

"Met deze vraag ga ik in bed en sta ik weer op. Gaan we meer over voetbal? Over gaan we eerst een team kapot poweren en brengen we dan de voetballers binnen. Toen Ferdi Kadioglu en Jordan Larsson erin kwamen tegen Willem II, ging de kwaliteit wel omhoog."

"Iedereen is fit. Jay-Roy Grot heeft de laatste dagen een beetje last gehad en Ferdi was er één dag uit, maar dat zijn kleine dingetjes. We hebben nu veel concurrentie en dat voel je in het team. We willen volle bak op die drie punten gaan. We willen knallen, maar moeten altijd naar de restverdediging kijken. Zo slecht is Roda niet, ze hebben niet voor niets tien keer gelijk gespeeld. Maar onze kracht is dat teams steeds meer respect voor ons krijgen."