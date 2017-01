Vitesse-coach Henk Fraser waarschuwt: FC Groningen uit en thuis sterk in omschakeling

ARNHEM - Vitesse weet wat het zaterdagavond in de Euroborg te wachten staat. FC Groningen is zeer effectief in het snel omschakelen. Vitesse heeft drie punten meer en dus is het een wedstrijd van belang in de strijd om de play-offs.

Trainer Henk Fraser boekte met Vitesse zondag een belangrijke zege en de weg naar de play-offs om Europees voetbal ligt weer helemaal open. FC Groningen is de volgende finale in een voor de Arnhemmers belangrijke maand met verder nog AZ en Feyenoord voor de beker. Fraser ziet de Groningers als een lastig obstakel. 'Ook thuis kunnen ze goed omschakelen, maar het meest opvallend zijn de uitduels tegen FC Utrecht en Heracles die ze ruim wonnen. We zullen heel alert moeten zijn.'

Andere systemen

Bij Vitesse debuteert Julian Calor. 'Hij traint goed mee vanaf de winterstop. Je kijkt ook naar het type speler dat je moet vervangen, dat is nu Baker. Dan komen Osman en Calor het snelst in aanmerking. Koryan is toch een ander soort speler. We hebben ook nog wat andere systemen geprobeerd zoals 5-3-2. Dat is vaak lastig te bespelen en je ziet het ook andere ploegen doen. Maar inderdaad, vandaag bleef Calor staan', doelt Fraser op het partijspel en dus het aanstaande debuut in de basis van de 19-jarige Brabander.

Piepen en mauwen

Op Papendal werd Alexander Büttner tijdens sommige delen van de training bij de groep gehaald. De 27-jarige Doetinchemmer moet een flinke conditionele achterstand wegwerken, omdat hij bij Dinamo Moskou in zijn laatste seizoen nog maar weinig speelde. Fraser: 'Hij zal keihard moeten werken. Maar waar het kan halen we hem er al bij. De meeste spelers in deze tijd maar ook in mijn tijd piepen en mauwen vaak. Maar hij is echt aan de slag gegaan, dat is leuk om te zien. Hij pakt zijn verantwoording. Wij willen hem er zo snel mogelijk bij, maar hij zal zelf ook zorgvuldig met zijn lichaam moeten omgaan.'