Buurt geschokt door berichten over mishandeling peuter

ARNHEM - De rechtszaak tegen een Arnhemse die ervan wordt verdacht een 3-jarige dochter te hebben mishandeld, heeft geleid tot geschokte reacties in de wijk. Tijdens de behandeling bij de rechtbank gisteren kwamen gruwelijke details naar buiten.

In de rechtbank was alleen de 45-jarige moeder aanwezig. Haar ex-vriend is ook verdachte, maar hij was er niet.

Het inmiddels 5-jarige meisje woont nu bij haar moeder. Onbegrijpelijk, vinden sommige buurtbewoners, als je kijkt naar waar zij van wordt verdacht.

De peuter zou door de moeder en haar ex-vriend zijn geslagen en geknepen. Ook zou het meisje een doek in haar mond hebben gekregen en zouden armen en benen met ducttape zijn vastgebonden.

'Ouders moeten geholpen worden'

In de wijk waar de moeder met kind woont zijn de opmerkingen niet van de lucht. De meeste buurtgenoten vinden het vooral erg voor het kind.

'Straf hebben die ouders niet nodig, ze moeten geholpen worden', vindt een van de buurtbewoners. Een ander: 'Mensen die zoiets doen mankeren wat.' In de wijk was volgens de bewoners vroeger een enorme saamhorigheid: 'Toen liepen we zo bij elkaar naar binnen. Maar hoeveel buren kennen elkaar tegenwoordig nog?'

De rechtszaak tegen de moeder en haar ex-vriend gaat begin maart verder.

