Harderwijk doet het dit weekend zonder treinen

HARDERWIJK - Reizigers kunnen dit weekend niet met de trein van en naar Harderwijk. Dat komt omdat de oude overgang aan de Stationlaan-Oranjelaan dit weekend wordt weggehaald.

Het treinverkeer stopt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 01.00 uur. De bedoeling is dat vanaf maandagochtend 05.00 uur de treinen weer gaan rijden. De NS zet tijdens het weekend bussen in.

Nieuwe verkeerstunnel

Vorig jaar september werd de nieuwe verkeerstunnel bij het station geopend. Het verkeer gaat nu onder het spoor door. De oude overgang wordt niet meer gebruikt en was ook niet meer bereikbaar.