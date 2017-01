Gaslek door werkzaamheden in Nijkerkerveen

NIJKERKERVEEN - In een vrijstaande woning aan de Amersfoortseweg in Nijkerkerveen was deze vrijdagmorgen een gaslek.

Rond 10.45 uur ging het mis, bij werkzaamheden. Er ontstond een breuk in de gasleiding. Iedereen was snel buiten en niemand raakte gewond. Ramen en deuren werden opengezet om de woning te ventileren. De brandweer heeft de concentratie gas in het huis gemeten en de situatie bleek niet gevaarlijk. Het lek is provisorisch gedicht.