Kadioglu en Larsson in basis NEC, Bikel gepasseerd

Foto: Omroep Gelderland Ferdi Kadioglu speelt mogelijk in de basis bij NEC

NIJMEGEN - Ferdi Kadioglu en Jordan Larsson staan zondag in de thuiswedstrijd tegen Roda JC vrijwel zeker in de basis van NEC. Zij vielen sterk in in de gewonnen wedstrijd van afgelopen weekend tegen Willem II.

Dit gaat ten koste van Janio Bikel en Kevin Mayi. Zij zijn gepasseerd. Bovendien heeft spits Mayi al tijden last van een lichte enkelblessure. Afgezien van Jeffrey Leiwakabessy (hamstringblessure) en Frank Sturing (enkel) is de selectie van NEC fit. Nieuweling Ali Messaoud zit voor het eerst bij de selectie, hij begint op de bank. De transfer van Gregor Breinburg naar LA Galaxy is nog niet rond, hij speelt gewoon mee. Vermoedelijke opstelling: delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; Von Haacke, Kadioglu, Breinburg; Larsson, Grot, Rayhi.