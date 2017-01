Wat is er dit weekend te doen in Gelderland?

ARNHEM - U wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt u een handje. Een greep uit het aanbod.

Voor 10 euro naar het theater

Voor een tientje naar het theater, dat kan dit weekend. Voor de tweede keer wordt het BankGiro Loterij Theaterweekend gehouden. Maar liefst zeven theaters in Gelderland bieden een gevarieerd programma aan voorstellingen voor slechts tien euro aan. De theaters in Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Lochem, Nijmegen, Winterswijk en Zutphen doen mee aan de actie.

Snuffelen naar tweedehands spullen in het GelreDome

Liefhebbers van tweedehands spullen, antiek en curiosa kunnen hun hart ophalen in het GelreDome in Arnhem dit weekend. Zaterdag en zondag is er een mega snuffelmarkt met veel kraampjes. De snuffelmarkt is te bezoeken van 09.00 tot 16.30 uur.

Lichtfestival in binnenstad Harderwijk

Dit weekend wordt de binnenstad van Harderwijk in het licht gezet. Verschillende plekken en panden in de stad worden van vrijdag tot en met zondag verlicht tijdens het WAUW-festival. Op zaterdagmiddag om 16.30 uur start er een lichtjesparade op de Vischmarkt.

Met de arrenslee over Landgoed Staverden

Afgelopen week was het al behoorlijk winters in onze provincie. Mensen die in deze sferen willen blijven, kunnen zaterdag terecht bij Landgoed Staverden. Over het landgoed wordt een arrensleetocht gehouden. De sledes worden getrokken door de haflingerpaarden van boer Overeem, die ook op Staverden woont.

Gelredag in de kerk van Wichmond-Vierakker

Zaterdag opent de Sint Willibrorduskerk van Vierakker in samenwerking met de 'Ridders van Gelre' van Omroep Gelderland tussen 10.00 en 12.00 uur de deuren voor het publiek. Het gebouw ligt verscholen in de bossen tussen Zutphen en Vorden. In 2009 werd de kerk uitgeroepen tot mooiste van Gelderland. Het interieur is betoverend kleurrijk. In de kerk wordt ook een reliek van de heilige Ludger bewaard. Ridder René is van de partij om live verslag te doen van deze Gelredag op Radio Gelderland.

