Kantoortuin of biergarten? Nijmegen wil Waalsprong mooier maken

NIJMEGEN - Iedereen kan vanaf vandaag zijn stem uitbrengen op één van de 43 plannen die ideeëncompetitie Langs de Waal opleverde. De voorstellen lopen uiteen van horeca tot natuurprojecten.

De competitie is in oktober 2016 gestart door de gemeente Nijmegen om tijdelijke initiatieven te stimuleren voor braakliggende grond bij de Waalsprong. De komende jaren komen er nieuwe wijken in dat gebied en wethouder Velthuis vindt het zonde om daar nu nog niets mee te doen.

Kantoortuin en biergarten

Onder de 43 ingezonden ideeën zijn onder meer een beachvolleybalveld, een stadscamping,een kantoortuin en een biergarten. Het idee met de meeste stemmen wint de publieksprijs.

Een vakjury deelt prijzen uit in de categorieën profit, non-profit en ‘ideeën zonder business case’. De winnende voorstellen krijgen een financiële bijdrage of maken kans om grond in gebruik te nemen. In maart worden de winnaars bekendgemaakt.

Hier kunt u uw stem uitbrengen op de ideeën