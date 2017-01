Straks mag het: fietsen door de binnenstad van Doetinchem

DOETINCHEM - In de binnenstad van Doetinchem is het vanaf maart toegestaan om in de ochtend- en avonduren bij wijze van proef te fietsen.

'Het komt voort uit een hele langdurige discussie', weet wethouder Peter Drenth. Zes jaar geleden kwam de proef er ondanks verschillende overleggen niet. 'Toen was het ongeveer 50/50, dat was nu weer zo. Toen deden we geen proef, nu is de gemeenteraad wel akkoord gegaan.'

Een onderzoeksbureau zal de effecten van de test monitoren. Eind september volgt de evaluatie.

Fietsers blijven te gast

Er is gekozen voor de periode tot 12 uur omdat het dan ook is toegestaan om met een invalidenparkeerkaart in de stad te rijden en winkels te bevoorraden. De binnenstad blijft overigens wel een voetgangersgebied, wat betekent dat fietsers te gast zijn.