Nieuw gebouw voor overvolle scholen in Ederveen

Foto: Omroep Ede

EDERVEEN - Niet in 2023, maar al in 2019 start de bouw van een nieuw schoolcomplex in Ederveen.

Zowel de Julianaschool als de Calvijnschool krijgen een eigen plek in het nieuwe gebouw. Dat werd donderdagavond besloten door de gemeenteraad van Ede. De Calvijnschool heeft momenteel een tekort aan ruimte voor alle leerlingen. Eerder werden er leerlingen ondergebracht in de Julianaschool. Omdat ook die school groeide kon dat niet meer. Momenteel krijgt een aantal leerlingen les in een oude tenniskantine.

