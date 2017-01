Brandstichting en vieze teksten bij zorgboerderij in Arnhem

Foto via Johan Bruining

ARNHEM - In de speeltuin van zorgboerderij De Kroon op de Randweg in Arnhem-Zuid is in de nacht van donderdag op vrijdag brand gesticht.

Wijkagent Johan Bruining plaatste een foto op Twitter van een verbrande schommel. Die werd volgens een buurtbewoner rond 4.45 uur in brand gestoken. Er is nog niemand aangehouden, de politie hoopt dat getuigen zich melden. De wijkagent zegt dat er in de speeltuin de laatste tijd vaker dingen zijn vernield. Zo werden ook her en der schunnige teksten opgeschreven. De zorgboerderij doet aangifte.