Verrassende basisplaats voor 19-jarige Julian Calor bij Vitesse

ARNHEM - Julian Calor gaat zijn debuut maken bij Vitesse. De 19-jarige middenvelder staat verrassend in de basis op het middenveld tegen FC Groningen.

Calor is afkomstig van Brabant United, een samenwerkingsverband tussen FC Den Bosch en RKC Waalwijk. Daar werd hij afgelopen zomer weggehaald door Vitesse. Dit seizoen speelde Calor tot nu toe bij Jong Vitesse. Daar maakt hij al maanden een prima indruk.

In de uitwedstrijd tegen FC Groningen is Calor, afkomstig uit Gorinchem, de vervanger van de geschorste Lewis Baker. Die moet één wedstrijd op de tribune zitten na zijn rode kaart tegen FC Twente. Verder lijkt trainer Fraser niet te sleutelen aan het elftal dat vorige week met overtuigend voetbal de Tukkers versloegen. Nathan is weer terug in de selectie. De Braziliaan trainde deze week weer volop mee.

Ook Alexander Büttner sloot af en toe al aan bij de groep, maar de Doetinchemmer doet vooral veel individueel loopwerk. De verwachting is dat de linkspoot nog zeker twee weken nodig heeft om deel uit te maken van de selectie.

Drie spitsen

Fraser probeerde donderdag en ook vrijdag nog wel wat varianten uit op de training. Zo oefende hij tijdens het partijspel ook met twee spitsen (Zhang en Van Wolfswinkel) en een ruit op het middenveld met Nathan als meest aanvallende middenvelder en Yeini als controleur. 'Maar mijn voorkeur is om met drie spitsen te spelen', vertelde Fraser. 'Ik wil dat nog met de rest van de staf bespreken. We hebben ook nog met vijf verdedigers getraind, maar dat beviel me nog het minst goed.'

Nakamba

Vitesse mist in het hoge noorden behalve Baker ook nog Marvelous Nakamba die met Zimbabwe meedoet aan de Afrika Cup. De middenvelder sluit mogelijk al begin volgende week weer aan op Papendal. Zimbabwe dreigt namelijk vroegtijdig te worden uitgeschakeld als het verliest van Tunesië.

Opstelling: Room, Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Calor, Yeini, Foor; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini (Nathan)