Waarom wordt het meisje dat zou zijn mishandeld niet uit huis geplaatst?

ARNHEM - Een vreselijke mishandelingszaak kwam donderdag voor bij de rechtbank in Arnhem. Een meisje van 3 is volgens justitie in 2015 maandenlang geslagen, geknepen, vastgebonden en soms naakt buiten in de kou gezet. Toch woont ze nog bij haar moeder, die verdachte is in de zaak. Hoe kan zoiets?

Er zijn nogal wat onduidelijkheden in deze zaak. Zo weten we niet wat zich tussen juli en december 2015 precies heeft afgespeeld in het huis van het gezin.

We weten wel dat de moeder aangifte deed van de mishandelingen. Zij en haar ex-vriend zijn verdachten in deze zaak. De moeder verklaarde donderdag tijdens de zitting dat ze met haar dochtertje probeert om het leven weer op te pakken. Veel mensen reageerden vol onbegrip op het bericht. Waarom wordt dat meisje niet uit huis gehaald?

Niet zomaar uit huis

Uithuisplaatsing is een uiterste maatregel, zegt Richard Bakker van de Raad voor de Kinderbescherming in Arnhem.

De hulpverlening bestaat in dergelijke situaties uit twee stappen. De eerste is wanneer melding wordt gedaan bij Veilig Thuis. Daar kan iemand melding doen over de eigen gezinssituatie of die van iemand anders.

Professionals zoeken dan contact met de betrokkenen en vragen zich het volgende af:

Is de ouder/zijn de ouders in staat hulp te aanvaarden?

Zijn zij bekend bij andere (hulp)instanties?

Welke signalen komen er binnen (hoe erg is de situatie)?

Er samen uitkomen

De professionals proberen eerst hulp te geven zónder gedwongen bemoeienis van instanties. Hulpverleners hopen dan samen met het gezin afspraken te maken en er zodoende uit te komen.

Maar dat laatste is nog weleens lastig, want niet iedereen wil dat er naar het kind wordt gekeken. Bakker noemt deze mensen 'zorgmijders'. In dat geval komt de volgende stap en kan de Raad voor de Kinderbescherming om de hoek komen kijken.

Veel invloed bij rechter

'Wij werken als een soort voorportaal van de rechter, als overtreffende trap van Veilig Thuis. Onze onderzoekers zijn zowel juridisch als pedagogisch geschoold en hebben de invloed om acute maatregelen, zoals uithuisplaatsing, bij de rechterlijke macht aan te vragen', vertelt Bakker.

Medewerkers moeten aantonen dat het niet verstandig is om het kind thuis te laten. Als dat voldoende is gelukt, kan het snel gaan: binnen een uur kan een beslissing van de rechter vallen en kan het kind uit huis worden gehaald.

Plan voor veiligheid

Toch is het uitgangspunt van de Jeugdwet om een kind zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zegt Bakker. Er wordt dan een veiligheidsplan gemaakt, waarin afspraken staan tussen hulpverleners en het gezin. Op basis van dat plan wordt toezicht gehouden.

Bakker benadrukt dat iedere situatie anders is. Hoe het precies zit met het Arnhemse gezin, is dus niet helemaal duidelijk. Om privacyredenen kunnen de betrokken instanties niet reageren. Het Openbaar Ministerie gaat pas in op de zaak wanneer deze inhoudelijk wordt behandeld.

De eerstvolgende zitting in de Arnhemse mishandelingszaak is op 8 maart.

