Burenruzie online uitgevochten: 'Dit hebben we zo nog niet meegemaakt'

ARNHEM - Een grote burenruzie wordt al tijden uitgevochten in de Grondelstraat in Arnhem. Via YouTube wordt de ruzie openbaar en dat levert honderdduizenden kijkers op. Woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem volgt de zaak op de voet en kan de volgende conclusie trekken: 'Zo hebben we nog niet eerder meegemaakt in de wijk Malburgen. Normaal gaat het er rustiger aan toe.'

Gerrit Breeman, directeur bij Volkshuisvesting, zegt dat zijn organisatie uiteraard een rol speelt in deze burenruzie. 'Bij onenigheid in een buurt spelen we altijd een rol. We moeten het woongenot behartigen en dat proberen we hier ook. Maar dat doen we met meerdere partijen zoals zorginstanties, politie, gemeente en welzijnsinstellingen.'

Maar wat kan Volkshuisvesting dan doen? 'Wij kunnen mensen aanschrijven met het verzoek zich anders te gedragen. En als het een hooglopende zaak wordt, dan kunnen wij de rechter inschakelen. Maar wat we vaak doen in dit soort gevallen is kijken welke instelling hulp kan verlenen. Wie kan er ondersteuning bieden, danwel ingrijpen?'



Gerrit Breeman

'Ruiten beschermd tijdens jaarwisseling'

Dat ingrijpen heeft Volkshuisvesting in deze ruzie al eens gedaan. 'We hebben met de jaarwisseling maatregelen genomen om ongelukken te voorkomen. Zo hebben we bijvoorbeeld enkele ruiten beschermd. Daar hebben we vooraf wel overleg over met de politie en betrokkenen', aldus Breeman.

Niet typisch voor Malburgen

De gemeente Arnhem en Volkshuisvesting maken zich al een tijdje sterk voor een positieve ontwikkeling van de wijk Malburgen in Arnhem. Deze burenruzie, waarbij bijlen worden getoond en vitrage door de brievenbus wordt getrokken, is dan ook geen promotie voor de wijk.

'Maar dit is een fenomeen dat zich overal in Nederland voor kan doen, daar waar mensen sociale media gebruiken om te communiceren. Door de media-aandacht is dit een proces wat zichzelf versterkt en pakt de ruzie uit zoals dit nu het geval is. Dat maakt het voor instanties ook weer moeilijker, want de druk wordt groter', vertelt de Arnhemse directeur.



Foto: Screenshot uit video

Maar het is dus niet typisch iets voor de wijk Malburgen? 'Nee', zegt Breeman. 'In deze vorm hebben we het nog niet meegemaakt. Normaal gaat het er wat rustiger aan toe.'

'Aangiftes om bedreiging en vernieling'

Ondertussen zeggen inwoners van de straat dat de vrouw die de filmpjes maakt zelf het probleem is. Tegen haar is dan ook al meerdere keren aangifte gedaan voor smaad, vernieling en bedreiging. Zo zou de vrouw foto's maken van kinderen en op ramen plakken in de buurt. Ook zou ze mensen uitschelden. De buurtbewoners zeggen bang te zijn en haar te ontwijken omdat ze een erg agressieve blik toont en vaak begint te schelden.

De politie zegt dat er de nodige aandacht is voor de burenruzie. Er zijn meerdere agenten actief in die buurt en ze proberen bij strafbare feiten op te treden. 'Zo zijn er twee mensen op het bureau geweest voor het vernielen van gordijnen en het vernielen van een fiets bij de vrouw van de filmpjes. Daar is een dossier van opgemaakt en naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Daar kijken ze of die mensen vervolgd worden.'

De buurt wil nog benadrukken dat Malburgen een volkswijk is met grote sociale controle. 'We zijn geen tokkies.'

