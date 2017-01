Hoogste punt cultuurgebouw miljoenenproject Tiel bereikt

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Het hoogste punt van het nieuwe cultuurgebouw in Tiel is bereikt. Om dat te vieren konden raads- en commissieleden en omwonenden zaterdag een kijkje nemen bij het cultuurkwartier in aanbouw. Het gebouw is onderdeel van een megaproject, waarmee 43 miljoen euro is gemoeid.

De Westluidense Poort moet het nieuwe culturele hart van Tiel worden. De bibliotheek, muziekschool en kunstcentrum De Plantage en poppodium Twentietoe krijgen er onderdak. Ook is er een vier verdiepingen tellende ondergrondse parkeergarage voor auto's en fietsen aangelegd, die naar verwachting in maart open gaat. Het cultuurgebouw is in september klaar. 5 miljoen duurder dan begroot Grote bouwprojecten nemen het risico met zich mee dat ze veel duurder uitvallen dan begroot. Dat is ook in Tiel het geval. De bouwkosten zijn volgens bouwbedrijf Volker Wessels 5 miljoen hoger uitgevallen, omdat de grond meer vervuild zou zijn dan verwacht.