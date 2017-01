Haarhuis na uithaal van Hogenkamp: 'Dit moet je niet in de media bespreken'

ARNHEM - Paul Haarhuis, de captain van de Nederlandse Fed Cupploeg, heeft gereageerd op de kritiek die de Doetinchemse tennisster Richel Hogenkamp heeft geuit op hem. De tennisster is niet te spreken over de communicatie van Haarhuis.

'Ik ben altijd te bereiken voor die meiden als er iets te bespreken valt', zegt Paul Haarhuis tegenover Telesport. 'Dit soort dingen hoor je niet in de media te bespreken, maar met elkaar. Natuurlijk ga ik dit met Richel bespreken. Als er kritiek is waar ik me door aangesproken voel, ga ik daar zeker iets mee doen.'

De Doetinchemse tennisster haalde uit nadat ze niet was geselecteerd voor de Nederlandse ploeg die half februari een uitduel speelt tegen Wit Rusland. Daarover is ze teleurgesteld en hekelde bij de lokale omroep Regio8 de communicatie van de captain.

'Flinke verrassing'

'Dat was voor mij een flinke verrassing', aldus de Achterhoekse, die herstelt van een operatie aan haar linkerpols. 'Ik heb Paul vier dagen in Melbourne (Australian Open, red.) gezien en daar niks over gehoord. Geen twijfel, vragen of gesprek daar over. Dan ben je één dag in Nederland en hangt hij ineens aan de telefoon.'