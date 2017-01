Baker wedstrijd minder geschorst, kan meedoen tegen Feyenoord

Foto: Omroep Gelderland

ZEIST - De schorsing van Vitesse-middenvelder Lewis Baker is teruggebracht. De tuchtcommissie van de KNVB schorste hem vrijdag voor twee duels, waarvan een voorwaardelijk. Dat is een duel schorsing minder dan het eerdere schorsingsvoorstel van de aanklager van de KNVB. Daardoor kan hij nu wel meedoen in het belangrijke bekerduel tegen Feyenoord.

Baker kreeg zondag rood in de competitiewedstrijd tegen FC Twente. Hij trapte Dejan Trajkovski op de hak. Door de schorsing mist de Engelse middenvelder het competitieduel tegen FC Groningen van zaterdag, maar hij mag nu volgende week donderdag weer meedoen in de kwartfinale van de beker tegen Feyenoord.