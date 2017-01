(VIDEO) Oeps! Brandweerman zakt door het ijs

Foto: Brandweer Eibergen

EIBERGEN - Het is nog altijd erg koud in onze mooie provincie, en één van de gevolgen is natuurlijk een laag ijs op het water. Maar hoe dik is die laag eigenlijk?

Een brandweerman van het korps in Eibergen, in de Achterhoek, nam de proef op de som. We kunnen wel stellen dat hij behoorlijk door het ijs zakte!