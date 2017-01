Is dit nou een fiets, een motor of toch een auto?

GELDERMALSEN - Regelmatig stuit de politie op bijzondere voertuigen op de wegen. Donderdagmiddag bijvoorbeeld, in Geldermalsen. Het ging om een klein, rood wagentje dat eigenlijk nauwelijks als voertuig te herkennen was.

De politie van Geldermalsen besloot dan ook even wat aandacht aan de creatie te schenken. Want, is het eigenlijk wel door de RDW goedgekeurd als personenauto? Het antwoord bleek, na controle en een gesprekje met de eigenaar, 'ja' te zijn.

Het voertuig wordt door middel van een elektromotor aangedreven. De bijzonderheid hierbij is dat de bestuurder en bijrijder de accu van het voertuig weer op kunnen laden door te 'fietsen', zo meldt het politiekorps op Facebook.

Aangezien er onder meer werkende verlichting, richtingaanwijzers en remlichten op zitten, voldoet het voertuig aan alle eisen van de Regeling Voertuigen.