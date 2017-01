Onze verslaggever probeert het, maar dit kun jij toch beter?

Foto: Pixabay

ARNHEM - Onze verslaggever Niels Kater was vrijdagmorgen in de studio van de Arnhemse volkszangers De Hartkampjes. Hij sprak daar over een nieuwe opleiding tot volkszanger en natuurlijk wilde hij het zingen van een lied zelf ook even proberen...

Dat leidde ertoe dat Niels uiteindelijk het lied ´De vlieger´ van André Hazes zong. Benieuwd hoe dat klonk? Luister het dan hier even terug. Niels aan het werk in de studio: Zanger Emile Hartkamp zou Niels nog 'even niet' toelaten tot de opleiding. We zijn benieuwd of u het beter kan, laat ons het weten! Stuur een klein fragmentje in waarin u laat horen hoe goed u kan zingen. Wij zullen de leukste en de beste fragmenten uiteindelijk op een rijtje zetten. Stuur in! U kunt uw liedje insturen via de mail: omroep@gld.nl, of via de app. Dan kunt u een stukje filmen en doorsturen naar onze redactie.