Nakamba bijna terug in Arnhem

ARNHEM - Het lijkt erop dat Marvelous Nakamba snel terugkeert naar Vitesse. De middenvelder speelde donderdagavond met Zimbabwe tegen Senegal, maar ging kansloos onderuit.

Nakamba stond wel in de basis bij Zimbabwe, maar kon niet voorkomen dat het 2-0 werd voor de Senegalezen. Door de nederlaag staat Zimbabwe nu na twee wedstrijden laatste in poule B met maar één puntje.

Dat puntje werd zondag behaald toen het land met 2-2 gelijkspeelde tegen Algerije. In die wedstrijd speelde Nakamba niet, want toen was hij geschorst.

Zimbabwe moet nu op 23 januari winnen van Tunesië, dat tweede staat met drie punten. Daarbij mag Algerije ook niet winnen van Senegal. Als dat scenario niet gaat plaatsvinden, dan kan Marvelous Nakamba daarna snel weer naar Nederland om weer aan te sluiten bij Vitesse.