'Ritje over snelweg in Duitsland wordt duurder dan gedacht'

ARNHEM - Een ritje over de Duitse snelwegen wordt straks duurder dan wij nu met zijn allen dachten. Tenminste, dat zegt de Süddeutsche Zeitung.

Een vignet voor tien dagen zou in eerste instantie tot 20 euro kosten in de plannen van de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt. In het nieuwe wetsvoorstel staat een bedrag genoemd van 35 euro. Het vignet voor twee maanden gaat van 40 euro naar maximaal 50 euro.

Dobrindt verwacht dat dit plan ongeveer 40 miljoen euro extra oplevert . De invoering van tol is overigens nog niet zeker, omdat de Duitse Bondsdag nog moet instemmen met het nieuwe plan.

Mocht het plan er doorheen komen, dan zal de Nederlandse minister Melanie Schulz (Infrastructuur) samen met Oostenrijk, naar de Europese rechter te stappen.

