Vier mannen slaan en schoppen man uit Huissen

AMSTERDAM - Een 18-jarige man uit Huissen is donderdag in Amsterdam door vier mannen geschopt en geslagen. Hij is daarna beroofd van zijn portemonnee.

Rond 1.40 uur hoorden omwonenden geschreeuw op straat en zagen dat de vier mannen een andere man mishandelden. Ze belden de politie. Agenten waren snel ter plaatse, maar troffen alleen de gewonde Huissenaar. De vier daders vluchtten richting Leidseplein en zijn niet meer gevonden. Het slachtoffer moest zich op een huisartsenpost aan zijn verwondingen laten behandelen. De politie zoekt getuigen.