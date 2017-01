Deze reus bezoekt Apeldoorn en zo zag Arnhem er 60 jaar geleden uit: dit is het nieuws van vrijdag

Abdramane Dembele is 2.34 meter lang. Foto: Flickr.com

ARNHEM - Apeldoorn krijgt hoog bezoek, volkszangers in spe kunnen naar de open dag van de 'School voor het Nederlandse Lied' en het Gelders Archief heeft ruim 9.800 kleurendia's van Arnhem online gezet. Dit is het nieuws van vrijdag 20 januari.

Opleiding tot volkszanger

Volkszangers in spe kunnen vandaag en morgen naar de open dag van de 'School voor het Nederlandse Lied'. Dat is een nieuwe mbo-opleiding van het Arnhemse ROC Rijn IJssel.

Er hebben zich tot nu toe tien studenten aangemeld. De aspirant-zangers beginnen op 28 augustus aan hun driejarige opleiding. Ze krijgen niet alleen zangles, maar ook les in voordracht, tekstbeleving, ondernemen en werken op het podium.

Tijdens de open dagen vertelt onder meer zanger en liedschrijver Emile Hartkamp uit Arnhem over het vak.

Reuzen in Apeldoorn

Brahim Takioullah is de op één na langste man ter wereld, hij is 2.46 meter. Zijn collega Abdramane Dembele heeft een lengte van 2.34 meter. Beiden zijn vandaag op bezoek in Apeldoorn.

In het hotel waar ze overnachten, krijgen ze speciaal op maat gemaakte bedden gepresenteerd. Daarna gaan ze door naar de winkel Pretty Tall van Inez Scheper. Zij is zelf 1.90 meter en heeft speciaal broeken laten maken voor de reuzen.

Feest der herkenning voor Arnhemmers

Op de website van het Gelders Archief zijn sinds deze week bijna 9.800 kleurendia's van Arnhem te bekijken. De collectie beslaat een periode van ruim 30 jaar, van begin jaren 50 tot ver in de jaren 80 van de vorige eeuw.

Gebouwen, het dagelijkse leven, gebeurtenissen en straatbeelden; alles komt voorbij. Voor de wat oudere Arnhemmers zal een bezoek aan de site dan ook een feest der herkenning zijn. De hele collectie is overigens ook te downloaden.