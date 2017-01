Bestuurder tientallen meters ver weg geslingerd bij ongeluk op A15

ELST - Een automobilist is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de A15. De cabrio van de man raakte bij Elst van de weg en sloeg vervolgens meerdere keren over de kop.

De bestuurder lag tientallen meters verderop in de bosjes. De man had blijkbaar zijn gordel niet om, waardoor hij uit de auto werd geslingerd. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.

De A15 was enige tijd afgesloten in de richting van Tiel. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De man zat alleen in de auto.