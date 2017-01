Bijna verdronken Piet kijkt redder Wilco na kwart eeuw weer in de ogen

VOORST GEM VOORST - Piet Steures uit Wilp heeft donderdag de man ontmoet die 30 jaar geleden zijn leven redde. Piet, toen 40 jaar oud, schaatste op 17 januari 1987 over de dichtgevroren plas bij Bussloo. Vlakbij restaurant De Middelburg zakte hij door het dunne ijs.

Wachtmeester Wilco van Dijk, toen 26 jaar, kreeg de melding van de onfortuinlijke schaatser binnen. Hij redde Piet uit het ijskoude water.

Ondanks meerdere aan elkaar geknoopte reddingslijnen, lukte het niet meteen om Piet op het droge te krijgen. Piet kon door de kou de lijn niet meer vasthouden en dreigde te verdrinken. Wilco ging hierop het water in, baande zich een weg door het ijs en redde Piet uit het ijskoude water, schrijft de politie Zutphen op Facebook.

Lichaamstemperatuur van 26 graden

In het ziekenhuis in Apeldoorn werd de lichaamstemperatuur gemeten, die was slechts 26 graden. Hij mocht dezelfde dag het ziekenhuis verlaten en hield er gelukkig niets aan over.

In de eerste jaren na het ongeval hadden de heren steeds rond 17 januari contact met elkaar. Dat contact verwaterde na zo'n vijf jaar, maar Piet kwam via een gemeenschappelijke vriend onlangs weer in contact met Wilco.

Krantenbericht van toen

De heren maakten een afspraak en dat liep uit op een reünie. Er werden herinneringen opgehaald en geproost op het leven!

Zie ook:

Bericht op Facebookpagina politie Zutphen