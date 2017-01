Herkent u dit station?

Het centraal station (1975-1980). Foto: Gelders Archief

ARNHEM - Op de website van het Gelders Archief zijn sinds deze week bijna 9.800 kleurendia's van Arnhem te bekijken. De collectie beslaat een periode van ruim 30 jaar, van begin jaren 50 tot ver in de jaren 80 van de vorige eeuw. Straatbeelden, gebeurtenissen en gebouwen; alles komt voorbij, zo ook het centraal station hierboven. Deze dia is gemaakt in de jaren 70.

Voor de wat oudere Arnhemmers zal een bezoek aan de site een feest der herkenning zijn. De meeste dia's zijn gemaakt door fotografen van het voormalige Gemeentearchief Arnhem. De Steenstraat in de jaren 70. Foto: Gelders Archief Park Sonsbeek springt eruit in de collectie met meer dan 900 afbeeldingen. Alle dia's zijn overigens ook te downloaden. Ze staan in alfabetische volgorde op straatnaam. Park Sonsbeek in 1971. Foto: Gelders Archief Bekijk de dia's