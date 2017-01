OM: Arrestant overleed door cocaïnevergiftiging

De gevangenis in Houten - Foto: ANP

NIJKERK - De 30-jarige Bertus de Man uit Nijkerk die afgelopen weekend overleed na zijn aanhouding, is gestorven door cocaïnevergiftiging. Dat is de conclusie van de forensisch patholoog na toxicologisch onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie.

De forensisch patholoog oordeelde dat de dood van de man goed kan worden verklaard door de hoge concentratie drugs in zijn bloed. Een tweede doodsoorzaak door ziekte wordt nog onderzocht.

Wat is toxicologisch onderzoek?

Bij toxicologisch onderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van giftige stoffen in het lichaam.

De man werd in de nacht van zondag op maandag gearresteerd in Amersfoort voor verdacht rijgedrag. Hij ging ervandoor maar werd na een achtervolging ingerekend, waarbij hij zich verzette.

De Nijkerker werd onwel in het cellencomplex in Houten. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die nacht overleed.

Buitensporig geweld

De familie van de Nijkerker zei eerder te vermoeden dat de politie buitensporig geweld gebruikte bij zijn arrestatie, maar in het onderzoek is tot nu toe niet gebleken dat hij daardoor is overleden.

De nabestaanden zijn vandaag ingelicht over de conclusies van de forensisch patholoog. Volgens RTV Utrecht heeft de familie zelf forensisch patholoog Frank van de Goot ingeschakeld voor een eigen onderzoek.

Het onderzoek van de Rijksrecherche loopt ook nog. In dat onderzoek worden de betrokken agenten gehoord als getuigen. De officier van justitie neemt op basis van het proces-verbaal en het definitieve rapport van het Nederlands Forensisch Instituut een eindbeslissing.

Stille tocht

Morgenavond wordt in Amersfoort een stille tocht voor de man gehouden. Daar veranderen de uitkomsten van het toxicologisch onderzoek niks aan, zeggen de nabestaanden tegen RTV Utrecht. De tocht begint om 18.00 uur bij het politiebureau en gaat in de richting van de Langestraat, waar de Nijkerker zondagavond werd gearresteerd.

