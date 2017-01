Hanen als postpakket gedumpt in Doetinchem

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

DOETINCHEM - De politie heeft donderdag aan de Woudlaan in Doetinchem een aantal gedumpte hanen aangetroffen. In de buurt van de beesten stonden een paar dozen, waar ze overduidelijk in hadden gezeten.

Er stond ook een adres op de dozen, maar dat leidde niet naar de daders. De politie ontdekte vier levende hanen. Enkele tipgevers zeiden dat er ook een aantal dode dieren lag, maar die werden niet gevonden. De vier hanen zijn inmiddels naar een opvangadres gebracht. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie.