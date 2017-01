VVD'er Dijksma wordt burgemeester in Elburg

ELBURG - Harry Dijksma gaat op 1 februari aan de slag als waarnemend burgemeester in de gemeente Elburg. De VVD'er werd donderdag door de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, benoemd.

De 65-jarige Dijksma was van 1999 tot en met 2010 gedeputeerde in de provincie Flevoland. Daarvoor was hij lid van Provinciale Staten van Flevoland (1995-1999) en lid van de gemeenteraad van Almere (1983-1986).

Dijksma vult de komende tijd de plek in die ontstond na het vertrek van de huidige burgemeester, Frans de Lange. De gemeenteraad van Elburg begint op korte termijn met de procedure om een vaste, nieuwe, burgemeester aan te stellen.