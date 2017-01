Forensisch patholoog Van de Goot onderzoekt doodsoorzaak arrestant

NIJKERK - Forensisch patholoog Frank van de Goot heeft het lichaam van de overleden arrestant Bertus de Man (30) uit Nijkerk onderzocht.

Tegen Omroep Gelderland zegt Van de Goot dat de uitkomsten van het onderzoek duidelijk worden als de familie is ingelicht. Volgens RTV Utrecht is de arts ingeschakeld door de familie.

De Man verzette zich zaterdagavond bij zijn aanhouding en werd overgebracht naar een cellencomplex in Houten, waar hij onwel werd. In het ziekenhuis overleed hij.

De familie van de Nijkerker denkt dat hij is overleden door politiegeweld. Eerder deze week stelde het Openbaar Ministerie dat de man in ieder geval niet is gestorven aan de gevolgen van lichamelijk letsel. Wat dan wel de doodsoorzaak is, moet later duidelijk worden.

Zie ook: