IJskoorts verdwenen; schaatsbanen Dieren en Laag-Soeren gaan niet open

DIEREN - Er werd gehoopt en hard gewerkt, maar het is de ijsbanen in Dieren en Laag-Soeren niet gelukt om deze week open te gaan. De ijskoorts bij de vrijwilligers is als sneeuw voor de zon verdwenen.

Het lukte de Dierense Speeltuin woensdag al niet om open te gaan, maar er was nog een sprankje hoop op donderdag. ‘De zon schijnt en het is plus drie. De ijsbaan is dus gesloten’, laat de vereniging donderdag weten. Gezien de vooruitzichten is de hoop nu helemaal verdwenen dat er in Dieren geschaatst kan worden.

Een stukje verderop in Laag-Soeren werd donderdag ook een gaatje in het ijs geboord. Bij de IJsvereniging Laag-Soeren bleek het ijs 4,5 centimeter dik te zijn, terwijl daar minimaal 7 nodig is. Ook daar is geen hoop meer dat er deze week geschaatst kan worden.