Geen game-avond, maar een vioolconcert met Het Gelders Orkest

NIJMEGEN - Ward Borremans uit Nijmegen gaf zijn avondje gamen met vrienden op voor een avond vol klassiek. Samen met Esther ging hij naar een optreden van violiste Rosanne Philppens en Het Gelders Orkest

Violiste Rosanne Philippens boog zich met Het Gelders Orkest over barok. De muzikale leiding was in handen van Cécile Huijnen. De vioolconcerten werden gehouden in Ede, Zutphen en Nijmegen. Er werden stukken van Vivaldi en Henry Purcell gespeeld.

Wilt u ook klassiek ontdekken. Volgende week treedt Het Gelders Orkest samen op met sopraan Sophie Burgos in Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen.

26 januari: Orpheus in Apeldoorn

27 januari: Eusebiuskerk in Arnhem

29 januari: De Vereeniging in Nijmegen

Voor meer informatie kijk op de website van Het Gelders Orkest of van violiste Rosanne Phillipens.