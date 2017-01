Achilles coach Eric Meijers: PSV kan toch ook nog kampioen worden?

GROESBEEK - Achilles-coach Eric Meijers toonde zich strijdvaardig na de laatste training op weg naar het lastige uitduel met NAC Breda. 'We hebben nu meer kwaliteit tussen de lijnen.'

Meijers weet dat het uitermate lastig zal worden voor Achilles om een resultaat weg te kapen in het Rat Verlegh Stadion. Vorig seizoen speelde Achilles in fases uitstekend in Breda, maar verloor het wel met 3-1. Ook bij NAC, nu vijfde, staat de druk er vol op.

Niveau omhoog

Achilles begon ook 2017 weer met een zure nederlaag. Maar Meijers blijft hoop houden en gooit het hoofd nog lang niet in de schoot. 'We hebben een vreselijke eerste seizoenshelft gedraaid. Er moest daarom iets gebeuren. Niet dat we praten over een schokeffect, maar met vier nieuwe jongens hebben we wel meer kwaliteit op het veld staan. Zij tillen het niveau van de rest mee. Die moeten ook mee. Alleen jammer dat Stankov geblesseerd is geraakt. Hij maakt op de training echt een goede indruk.'

Nieuwe energie

Meijers: 'PSV staat acht punten achter op Feyenoord. Die kunnen ook nog kampioen worden toch? Onze achterstand is bijna hetzelfde. Er is geen reden voor om te zeggen dat wij met nieuwe energie degradatie niet zouden kunnen ontlopen. Maar er moet wel heel snel resultaat komen.'

'We gaan bij NAC voor onze kans. Vorig seizoen hebben we onze huid duur verkocht. Ik vond ons zelfs beter in veel fases. Thoone is er bijvoorbeeld ook weer bij. Nou, met een goede Thoone gaan wij misschien nog wel wat wedstrijden winnen.'