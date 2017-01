Achilles stelt direct drie nieuwe spelers op tijdens 'avondje NAC'

GROESBEEK - Nu de nieuwelingen speelgerechtigd zijn, maakt trainer Eric Meijers van Achilles'29 direct gebruik van ze. Bokila, Edge en spits Smajic staan in de basis bij de hekkensluiter.

Achilles moet in 2017 van goede huize komen om de achterstand op de nummer 19 FC Dordrecht nog ongedaan te maken. Voor de club uit Groesbeek dreigt serieus degradatie. Het verschil met Dordrecht is inmiddels opgelopen naar 9 punten.

Vorige week ging Achilles door een ketser van keeper Te Loeke onderuit tegen Fortuna Sittard. Toen waren de nieuwe spelers nog niet speelgerechtigd. Dat is nu wel het geval en trainer Meijers stelt ze vrijdagavond tegen NAC Breda ook direct op.

Antonio Stankov, ook nieuw, zit echter al direct in de lappenmand. Hij heeft last van een spierblessure in het bovenbeen. Wim Bokika, Jesse Edge en Emir Smajic staan in het Rat Verlegh stadion aan de aftrap.

Bij Achilles is Boy van de Beek geschorst. Meijers handhaaft zijn systeem met één diepe spits en drie middenvelders er achter. Jop van Steen is daar net als tegen Fortuna de centrale man. Thoone en Sürmeli kregen juist terug van een schorsing en hebben ook een basisplaats.

Opstelling: Te Loeke, Boelens, Beijer, Raterink, Elders; Edge, Sürmeli; Bokila, Van Steen, Thoone; Smajic