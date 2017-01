Politie onderschept 5 liter GHB bij nachtelijke controle

Archieffoto

TIEL - De politie in Tiel heeft in de nacht van woensdag op donderdag 5 liter GHB ontdekt in een auto. De vloeibare drug zat in een jerrycan die voor de bijrijdersstoel stond.

De 30-jarige bestuurder werd betrapt bij een voertuigcontrole op de Prinses Beatrixlaan. Naast de GHB had hij ook een zakje met xtc-pillen in de auto. De politie heeft de man na de drugsvondst aangehouden. Hij bleek geen vaste verblijfplaats te hebben. De twee andere inzittenden, een man van 40 en een vrouw van 25 uit Tiel, zijn ook opgepakt. De avond daarvoor trof de politie ook al drugs aan op de Industrieweg. In een auto vonden agenten ruim vijftig gram speed en negen zakjes ketamine. De bestuurder is daarop aangehouden.