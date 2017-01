Sneeuw of geen sneeuw: rit met arrenslee over Landgoed Staverden

ERMELO - Afgelopen week was het al behoorlijk winters in onze provincie. Mensen die in deze sferen willen blijven, kunnen zaterdag terecht bij Landgoed Staveren.

Over het landgoed wordt een arrensleetocht gehouden. De sledes worden getrokken door de haflingerpaarden van boer Overeem, die ook op Staverden woont. De rit duurt 30 minuten en u rijdt door de prachtige omgeving van landgoed Staverden. Als u mee wilt met de arrenslee reserveer dan bij de Brasserie in Staverden via brasserie@beleefstaverden.nl. Voor meer informatie: Beleef Staverden