Grootste damesloop van Nederland naar nieuwe locatie

Foto: N1

NIJMEGEN - De Marikenloop wordt verplaatst naar park Brakkenstein in Nijmegen. Hiermee krijgt het jarige evenement de naam 'Marikenloop at the park'. Het is dit jaar de vijftiende editie.

De jaarlijkse Marikenloop is de grootste 'ladiesrun' van Nederland. Er zijn dit jaar in het park tal van extra activiteiten. Zo komt er een groot festivalterrein waar deelnemers en publiek kunnen shoppen, eten, drinken, dansen en nieuwe sporten uitproberen. De Marikenloop is dit jaar op zondag 21 mei.