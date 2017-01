Marcus Azzini: van ballet naar toneelgroep Oostpool in Arnhem

ARNHEM - Als 9-jarig jongetje wilde hij graag op ballet, maar dat mocht niet. Hij koos daarom voor een toneelcursus en dat bleek geen slechte keuze. Inmiddels is Marcus Azzini artistiek directeur bij toneelgroep Oostpool in Arnhem.

Momenteel is Azzini druk met de regie van de voorstelling On the Road. Het toneelstuk is een bewerking van één van de meest invloedrijke romans uit de Amerikaanse literatuurgeschiedenis. Zelden heeft een boek zo’n cultstatus bereikt als On the Road van Jack Kerouac. De voorstelling vertelt het verhaal van een vriendengroep op zoek naar het intense leven.

