'De oude man en oude vrouw' midden in Klarenbeek

ARNHEM - Zie ze daar zitten: de oude man en de oude vrouw op het grasveldje in het centrum van Klarenbeek. “Rust na arbeid” kreeg het stel als titel mee toen het geplaatst werd in 1987. Maar eigenlijk zijn het de opa en de oma van kunstenares Maïté Duval.

Duval groeide op in een dorpje in Normandië. In de buurt van haar familie. Ze trouwde een Franse kunstenaar van Nederlandse komaf. Op familiebezoek in Nederland kregen ze van een oom het aanbod om in een boerderijtje in Voorst te komen wonen. Gratis.

Liefde voor opa

Het was eind jaren zestig en Duval woont nog steeds in de regio. In Zutphen, waar haar eigen beeldentuin op afspraak ook te bezichtigen is. Toen opa stierf, was Duval op vakantie. Bij thuiskomst vernam ze het bericht dat haar geliefde opa al begraven was. Als herinnering maakte ze een beeld van 'grandpere', uit het hoofd, zonder foto. Want meer nog dan de gelijkenis, was voor haar belangrijk dat het de liefde voor opa weergaf.

En toen opa er eenmaal was, maakte ze ook oma, 'grandmere' er bij. En zo zitten ze daar samen, vereeuwigd. Met hun gezicht naar de zon. Na gedane arbeid is het goed rusten.