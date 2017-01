Aannemer verwoest rijksmonument door fout; 'de schade is onherstelbaar'

ZUTPHEN - Door een fout heeft een aannemer voor vele tienduizenden euro's schade aangericht in een monumentaal pand in de binnenstad van Zutphen. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan.

Het rijksmonument uit de 18e eeuw ligt aan de Beukerstaat. Omdat binnen werd geklust, moest de aannemer het leeghalen, vertelt eigenaar Harry Böschen van Wille Vastgoed aan Omroep Gelderland.

'Er is een fout gemaakt. En ik ben als eigenaar verantwoordelijk. We gaan het herstellen. Het wordt herbouwd zoals het was, maar helemaal hetzelfde wordt het natuurlijk nooit meer.'

'Schade is onherstelbaar'

Het verhaal kwam aan het rollen toen ambtenaren van de gemeente Zutphen kwamen kijken bij het rijksmonument dat momenteel leegstaat. Bij een verbouwing bleek het gebouw vrijwel geheel gestript door de aannemer.

Wethouder René Sueters zegt dat de schade onherstelbaar is. Herstel van de gebogen trap in het monumentale pand kost al tussen de 30.000 en 40.000 euro, schat hij. En dan zijn de palen en de handgemaakte balkenlaag uit onder meer het plafond nog niet onder handen genomen.

Hoe de zaak wordt afgehandeld, is nog niet bekend. De gemeente deed dus aangifte, hoewel eigenaar Böschen heeft toegezegd het rijksmonument te zullen herstellen.