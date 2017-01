Zeecontainers midden op een rotonde in Wijchen

WIJCHEN - Alsof zeecontainers uit een vliegtuig gegooid zijn. Op hun punt geland in het gras op een rotonde bij Wijchen, vlak voordat je Nijmegen binnenrijdt. Op het eerste gezicht heeft daar het kunstwerk van Peter Struyken misschien wel iets van weg.

Ooit lagen ze iets verderop aan dezelfde weg. Echt bij het binnenrijden van Nijmegen. Maar toen daar de verkeerssituatie werd aangepast, kwam er een grote rotonde met fontein. Voor het kunstwerk van Struycken was geen plek meer. Na getouwtrek moest het werk teruggeplaatst worden, op een vergelijkbare plaats. Dat werd de plek waar de zogenoemde “Blokken van Struycken” nu liggen.

Ontworpen in de jaren zeventig

Overweldigend groot zijn ze: drie stalen constructies, bekleed met profielplaten. De kunstenaar speelt in zijn werk met vorm- en kleurverhoudingen. Bij zijn ontwerp in de jaren zeventig werd hij al geholpen door de computer. Hij is daarmee een voorloper.

En wie er denkt: wie is Peter Struycken? Bijna iedereen had wel werk van hem in huis. Hij ontwierp ook de postzegels van toenmalig koningin Beatrix. Dat koninklijk portret, met die puntjes.

