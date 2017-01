Komt de nieuwe André Hazes uit Arnhem?

ARNHEM - Er hebben zich tot nu toe tien studenten aangemeld voor School voor het Nederlandse Lied. Dat is een nieuwe MBO-opleiding van Rijn IJssel in Arnhem. Zij willen in de voetsporen treden van zangers als André Hazes, Frans Bauer en Jan Smit.

Volgens directeur creatieve industrie Adri Bressers van Rijn IJssel is er behoefte aan deze nieuwe onderwijsrichting. Bressers: 'Er is een hele industrie rondom het Nederlandse lied, er zijn hordes mensen die er naar luisteren. En er zijn genoeg 16-jarigen die zanger willen worden. Zo is het idee bij mij ontstaan om er een aparte opleiding voor te starten'. Vandaag en morgen zijn de open dagen in Arnhem.

Gastlessen uit het werkveld

De aspirant-zangers beginnen op 28 augustus aan hun driejarige opleiding. De studenten krijgen niet alleen zangles, maar ook les in voordracht, tekstbeleving, ondernemen en werken op het podium. Bressers: 'Het is dus niet zo dat de studenten de hele dag staan te zingen. Nee hoor, dat is maar een onderdeel van het geheel. We hebben twee docenten met een conservatoriumachtergrond. Verder zijn er ook lessen zoals bijvoorbeeld Engels, Nederlands maar ook hoe je zaken doet en je belasting betaalt. Er zijn ook gastlessen van mensen uit het werkveld'.

Studenten moeten voordat ze bij de opleiding toegelaten worden, auditie doen. Daarvoor zingen ze twee zelf uitgekozen liedjes en één nummer in opdracht van de school.

De valkuilen van het vak

Tijdens de open dagen van de opleiding zijn onder meer zanger en liedschrijver Emile Hartkamp uit Arnhem en zanger en megapiratenfestijnorganisator Willie Oosterhuis van de partij om te vertellen over het vak. Die laatste is blij dat er nu een opleiding komt.

Oosterhuis: 'Wij kennen allemaal de valkuilen van ons vak. Dus is het goed dat er nu een school komt waar je het vak kunt leren. Hoe je moet zingen, hoe je liedjes moet schrijven, jezelf verkopen. Maar ook hoe zit het met je rechten? Hoe stel je zelf een rekening op? Maar het begint natuurlijk met talent',