Henk de Jong verwacht op slecht veld in Doetinchem geen sprankelend voetbal

DOETINCHEM - De Graafschap maakt na de uitglijder tegen FC Eindhoven alsnog jacht op de tweede periode. Winst op Den Bosch is noodzakelijk om in de race te blijven.

De selectie trainde donderdag in stadion De Vijverberg, omdat het veld om de hoek bij SVDW niet bespeelbaar was door de harde ondergrond. Door de veldverwarming, die overuren maakt deze dagen bij De Graafschap, kon de ploeg van Henk de Jong wel even trainen op De Vijverberg. Daar is de ondergrond zacht. 'We hebben gisteren hier ook getraind. Je wil toch dat gevoel een beetje vasthouden. Het was nu maar 50 minuten en ze gaan er straks alles aan doen om het weer goed te krijgen, maar als we de wedstrijd op gras spelen wil ik niet op kunstgras trainen.'

Vechtwedstrijd

Dat deed de selectie vorige week wel omdat het toen tegen FC Eindhoven speelde. 'Het moet niet de ene dag op kunstgras zijn en een dag later niet. Dat is voor de spierbelasting niet goed.' Vrijdag is in Doetinchem de eerste thuiswedstrijd van De Graafschap onder leiding van De Jong. 'Het is een moeilijk veld. Dat zie ik ook. Je zal geen fantastisch voetbal zien en Den Bosch zal daar ook niet voor komen. Dus we moeten op onze hoede zijn. Ik verwacht echt een vechtwedstrijd.'

Rits punten

De Graafschap heeft een enorme achterstand en zal de nacompetitie via de eindrangschikking in mei waarschijnlijk niet meer halen. Via een periode kunnen de play-offs nog wel bereikt worden. 'Het zijn er nog twee", zegt De Jong. 'Het programma de komende weken is lastig, maar als je morgen wint kun je ook in één keer doordrukken. Daar hopen we op, dat het kwartje gaat vallen. En dan gaan we nog een hele rits punten halen. En een dikke kans dat we morgen winnen, als we het maar met zijn allen doen.'

Oogontsteking

Alexander Bannink, die tegen Eindhoven goed inviel voor Koolhof, speelt als rechtsbuiten. 'Dat vind ik ook terecht. Hij kreeg voor de winterstop tegen Almere een tikkie op de voet, maar ik wil hem daar ook zien op die rechterkant. Linthorst is er inderdaad niet bij. Hij loopt al een tijdje rond met een oogontsteking. Nou, dan speelt Bart Straalman.'