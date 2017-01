Mislukte poging tot inbraak antiekzaak, dader vlucht in Audi

Foto: Politie Rheden-Rozendaal

DE STEEG - In de nacht van woensdag 18 januari, rond 03.30 uur, heeft een man geprobeerd in te breken bij antiekwinkel De Vondst, in De Steeg. De dief werd echter gestoord en vluchtte.

De politie Rheden-Rozendaal meldt dat de verdachte 25 tot 30 jaar oud is, een blanke huidskleur heeft en een normaal postuur. Hij droeg donkere kleding, en vluchtte in een donkere Audi richting de Van Aldenburglaan in De Steeg. Het korps vraagt mensen die mogelijk iets weten of gezien hebben over de dader of diens auto, te bellen op 0900-884. Anoniem blijven kan op 0800-7000.